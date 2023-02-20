Бутина предложила способ реформирования МОК

— Всех разогнать и набрать заново. Они должны самораспуститься. На мой взгляд, у них тупик. Невозможно договориться с этими людьми, чтобы они создали настоящее международное движение, где спорт — это мир. По накатанной дальше будет хуже. Что можно сделать: собраться странам и сказать, что спорт вне политики. Либо участвовать всем вместе, либо там вообще нечего делать. Иначе какой смысл, если они самых сильных наших спортсменов исключают? Иначе с кем они там будут соревноваться? С трансгендерами, что ли? — сказала Бутина.