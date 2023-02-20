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20 минут назад

«Всех разогнать и набрать заново». Депутат Бутина предложила расформировать МОК

Матч ТВиещё 1

Депутат Мария Бутина в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестал справляться со своими функциями и его нужно распустить.

Бутина предложила способ реформирования МОК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян до участия в международных соревнованиях. В январе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— Всех разогнать и набрать заново. Они должны самораспуститься. На мой взгляд, у них тупик. Невозможно договориться с этими людьми, чтобы они создали настоящее международное движение, где спорт — это мир. По накатанной дальше будет хуже. Что можно сделать: собраться странам и сказать, что спорт вне политики. Либо участвовать всем вместе, либо там вообще нечего делать. Иначе какой смысл, если они самых сильных наших спортсменов исключают? Иначе с кем они там будут соревноваться? С трансгендерами, что ли? — сказала Бутина.

Олимпиада 2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Около спорта,Мария Бутина,Томас Бах,
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