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1 час назад

Роднина прокомментировала слова Плющенко о выступлении без флага

Илья Родин

Известный фигурист Евгений Плющенко не сможет оказать влияние на решение о допуске российских атлетов на турниры в нейтральном статусе, рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина. Она добавила, что за этот вопрос отвечают вышестоящие инстанции, пишет РБК.

Роднина прокомментировала слова Плющенко о выступлении без флага
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что россиянам следует пользоваться любой возможность выступить на состязаниях, в том числе, и под нейтральным флагом.

Плющенко заявил, что фигуристы его школы могут сменить гражданство из-за судейства

Роднина подчеркнула, что важные решения по различным спортивным вопросам будут принимать не спортсмены, не Плющенко, а вышестоящие инстанции.

Парламентарий пояснила, что Евгений мог сделать такие заявления «на эмоциях». Она уточнила, что не следует принимать решения на основе слов, сказанных в запале.

Напомним, что в настоящее время в Европе и России идет общественная дискуссия о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Официальные лица и звезды выступают как за, так и против этой инициативы.

Около спорта,Ирина Роднина,Евгений Плющенко,Госдума,
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