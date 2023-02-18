Роднина прокомментировала слова Плющенко о выступлении без флага

Известный фигурист Евгений Плющенко не сможет оказать влияние на решение о допуске российских атлетов на турниры в нейтральном статусе, рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина. Она добавила, что за этот вопрос отвечают вышестоящие инстанции, пишет РБК.
Отмечается, что ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что россиянам следует пользоваться любой возможность выступить на состязаниях, в том числе, и под нейтральным флагом.
Роднина подчеркнула, что важные решения по различным спортивным вопросам будут принимать не спортсмены, не Плющенко, а вышестоящие инстанции.
Парламентарий пояснила, что Евгений мог сделать такие заявления «на эмоциях». Она уточнила, что не следует принимать решения на основе слов, сказанных в запале.
Напомним, что в настоящее время в Европе и России идет общественная дискуссия о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Официальные лица и звезды выступают как за, так и против этой инициативы.