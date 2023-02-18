Роднина прокомментировала слова Плющенко о выступлении без флага

Известный фигурист Евгений Плющенко не сможет оказать влияние на решение о допуске российских атлетов на турниры в нейтральном статусе, рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина. Она добавила, что за этот вопрос отвечают вышестоящие инстанции, пишет РБК.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что россиянам следует пользоваться любой возможность выступить на состязаниях, в том числе, и под нейтральным флагом.

Роднина подчеркнула, что важные решения по различным спортивным вопросам будут принимать не спортсмены, не Плющенко, а вышестоящие инстанции.

Парламентарий пояснила, что Евгений мог сделать такие заявления «на эмоциях». Она уточнила, что не следует принимать решения на основе слов, сказанных в запале.