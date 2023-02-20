Сына пресс-атташе «Арсенала» избили в Швейцарии за русскую речь

Сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова избили фанаты швейцарского клуба «Базель» во время футбольного матча. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стала русская речь.

Молодой человек учится в Германии с 2019 года. Накануне россиянин решил посетить игру между «Базелем» и «Верветтом» в соседней Швейцарии. На трибунах он стал снимать матч и комментировать его на русском языке.

Это вызвало недовольство одного из фанатов — он ударил Овсянникова по ноге. После подошел еще один футбольный болельщик, стал оскорблять Артема и попытался вырвать из его рук телефон.