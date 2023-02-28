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1 час назад

В Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ в Токио

Матч ТВиещё 1

Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры подал иск против шести компаний и семи человек, которые подозреваются в коррупционном сговоре при подготовке Олимпийских игр в столице Японии, сообщает агентство Киодо.

В Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ в Токио
Фото: матч твматч тв

По информации источника, иск был зарегистрирован после жалобы комиссии по справедливой торговле Японии, которая в результате собственного расследования коррупции в оргкомитете ОИ выявила нарушения антимонопольного закона и организацию сговора на сумму 43,7 миллиарда иен (323 миллиона долларов).

Сборная России на Играх в Токио завоевала 71 медаль. В активе команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

Первыми стали американцы (113: 39–41–33), вторыми — китайцы (88: 38–32–18), третьими — японцы (58: 27–14–17), четвертыми — британцы (65: 22–21–22).

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