Хрюнов: боксерский поединок между Загитовой и Бузовой не состоится 9 марта

Боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой не состоится 9 марта, ведется работа над его организацией, заявил «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов.

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В ноябре прошлого года Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что обе стороны согласны на участие в поединке 9 марта. Планировалось, что 20 летняя Загитова и 37 летняя Бузова проведут бой по правилам бокса, который будет состоять из трех раундов по две минуты.

— Работа над поединком все еще идет. 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».