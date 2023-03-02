Хрюнов: боксерский поединок между Загитовой и Бузовой не состоится 9 марта

Боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой не состоится 9 марта, ведется работа над его организацией, заявил «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов.
В ноябре прошлого года Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что обе стороны согласны на участие в поединке 9 марта. Планировалось, что 20 летняя Загитова и 37 летняя Бузова проведут бой по правилам бокса, который будет состоять из трех раундов по две минуты.
— Работа над поединком все еще идет. 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».
Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании. В конце 2019 года спортсменка приостановила спортивную карьеру. Бузова — телеведущая, певица, актриса. С 2012 по 2016 год девушка была замужем за бывшим футболистом сборной России и московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.