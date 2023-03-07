Тарпищев рассказал, кто из политиков лучше всех играет в теннис

"Думаю, технически лучше всех был оснащен [Нурсултан] Назарбаев (президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 год - прим. ТАСС). Мы с ним еще лет пять назад даже играли в теннис. Он еще играл, когда учился в Высшей партийной школе в Алма-Ате, ему тогда было 18 лет, - сказал Тарпищев. - Александр Лукашенко (президент Белоруссии) играет, Леонид Кучма (президент Украины с 1994 по 2005 год), Владимир Шумейко (председатель Совета Федерации с 1994 по 1996 год), Павел Грачев (министр обороны РФ с 1992 по 1996 год), Александр Коржаков (руководитель Службы безопасности президента РФ с 1991 по 1996 год). Кто только не играл".