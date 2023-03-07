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1 час назад

Тарпищев рассказал, кто из политиков лучше всех играет в теннис

ТАССиещё 2

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лучше всех играет в теннис среди политиков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев рассказал, кто из политиков лучше всех играет в теннис
Фото: ТАССТАСС

"Думаю, технически лучше всех был оснащен [Нурсултан] Назарбаев (президент Республики Казахстан с 1991 по 2019 год - прим. ТАСС). Мы с ним еще лет пять назад даже играли в теннис. Он еще играл, когда учился в Высшей партийной школе в Алма-Ате, ему тогда было 18 лет, - сказал Тарпищев. - Александр Лукашенко (президент Белоруссии) играет, Леонид Кучма (президент Украины с 1994 по 2005 год), Владимир Шумейко (председатель Совета Федерации с 1994 по 1996 год), Павел Грачев (министр обороны РФ с 1992 по 1996 год), Александр Коржаков (руководитель Службы безопасности президента РФ с 1991 по 1996 год). Кто только не играл".

"Мы с [Борисом] Ельциным играли пару против президента Южной Кореи Ро Дэ У и его министра безопасности. Теннис является профилирующим и в дипкорпусе, и у космонавтов. Кажется, в Саранск на любительский турнир приедут играть пять-шесть Героев России - космонавтов", - добавил собеседник ТАСС.

Говоря про теннисные навыки Лукашенко, Тарпищев отметил, что он здорово двигается.

"Сильные ноги, бегает хорошо, - сказал глава Федерации тенниса России. - Он и на лыжах, и в хоккей играет. Я с ним играл еще в Советском Союзе".

Отвечая на вопрос, играет ли президент России Владимир Путин в теннис, Тарпищев рассказал историю: "Нет. Когда мы выиграли Кубок Дэвиса в 2002 году, Евгений Кафельников (олимпийский чемпион по теннису - прим. ТАСС) у него спросил, играет ли он в теннис, и он с юмором ответил, что это слишком сложная игра для него".

Около спорта,Владимир Шумейко,Александр Коржаков,Павел Грачев,Нурсултан Назарбаев,Евгений Кафельников,Шамиль Тарпищев,Александр Лукашенко,Леонид Кучма,Владимир Путин,Совет Федерации,
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