РУСАДА: в феврале резко увеличилось количество допинговых нарушений

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале 2023 года выявило 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале 2023 года РУСАДА выявлено 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.