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1 час назад

РУСАДА в феврале выявило нарушений антидопинговых правил в 2,5 раза больше, чем в январе

ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале 2023 года выявило 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА: в феврале резко увеличилось количество допинговых нарушений
Фото: ТАССТАСС

"В феврале 2023 года РУСАДА выявлено 25 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, в январе РУСАДА зафиксировало 10 подобных случаев.

За 12 месяцев 2022 года Российское антидопинговое агентство выявило 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Около спорта,Вероника Логинова,
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