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55 минут назад

Украинские спортивные федерации потребуют от МОК сохранить отстранение россиян

Чемпионат.comиещё 3

Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Украина обратится в МОК с требованием продлить отстранение россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что соответствующий документ будет подписан на мероприятии, которое пройдёт завтра, 9 марта.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке СВО.

НОК Украины, в свою очередь, неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 9 февраля президент МОК Томас Бах заявил в письме президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту, что бойкот Игр является нарушением Олимпийской хартии. Также он назвал прискорбными попытки НОК Украины оказать влияние на принятие решений по участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии.

Около спорта,Вадим Гутцайт,Томас Бах,
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