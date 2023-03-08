Украина обратится в МОК с требованием продлить отстранение россиян

Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Сообщается, что соответствующий документ будет подписан на мероприятии, которое пройдёт завтра, 9 марта.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке СВО.