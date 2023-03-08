Сергей Карасёв рассказал, как проснулся в Турции из-за землетрясения

«Я проснулся в отеле от того, что кровать – ходуном. Даже на время не посмотрел, думал куда бежать. Мне потом сказали, что это случилось в районе 4:15 ночи. Сначала сквозь сон не понял, что происходит, но за 30 секунд ничего не закончилось. Сразу возникла мысль, что это землетрясение. Думал, что сейчас врубят сирену и будет эвакуация. В голове держал, где у меня лежит паспорт.