Канадские олимпийские чемпионы потребовали сохранить отстранение россиян от соревнований

Фигуристка Тесса Вертью, хоккеистка Хейли Викенхайзер, лыжница Бекки Скотт и другие канадские олимпийцы призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. Об этом говорится в открытом письме канадских олимпийцев, которое в четверг приводит агентство Reuters.

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В своем письме канадские олимпийцы осудили национальный олимпийский комитет (НОК) страны за поддержку новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.

"Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку "исследования пути" для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве "нейтральных" на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в письме.

Открытое письмо с призывом сохранить отстранение россиян подписали 42 канадских олимпийца. Среди подписантов оказались трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Варетью, четырехкратная победительница Игр по хоккею Хейли Викенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт.