Канадские олимпийские чемпионы потребовали сохранить отстранение россиян от соревнований

Фигуристка Тесса Вертью, хоккеистка Хейли Викенхайзер, лыжница Бекки Скотт и другие канадские олимпийцы призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. Об этом говорится в открытом письме канадских олимпийцев, которое в четверг приводит агентство Reuters.
В своем письме канадские олимпийцы осудили национальный олимпийский комитет (НОК) страны за поддержку новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.
"Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку "исследования пути" для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве "нейтральных" на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в письме.
Открытое письмо с призывом сохранить отстранение россиян подписали 42 канадских олимпийца. Среди подписантов оказались трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Варетью, четырехкратная победительница Игр по хоккею Хейли Викенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.