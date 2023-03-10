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1 час назад

Сейм Литвы призвал не допускать россиян на Олимпийские игры в Париже

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Сейм Литвы принял резолюцию, призывающую парламент других стран выступить за недопуск России и Беларуси на международные страны, в том числе на Олимпиаду, даже в нейтральном статусе.

Сейм Литвы призвал не допускать россиян на Олимпийские игры в Париже
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Сейм принял резолюцию, в которой обратился ко всем мировым парламентам и просит выразить понятное и решительное несогласие с любыми предложениями и инициативами, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах», — гласит заявление сейма на официальном сайте.

Напомним, 10 февраля в Великобритании состоялся международный саммит министров спорта с участием представителей 36 стран. По поступившей в СМИ информации, большинство из посетивших саммит выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.

Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Около спорта,Томас Бах,
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