Сейм Литвы призвал не допускать россиян на Олимпийские игры в Париже

Сейм Литвы принял резолюцию, призывающую парламент других стран выступить за недопуск России и Беларуси на международные страны, в том числе на Олимпиаду, даже в нейтральном статусе.
«Сейм принял резолюцию, в которой обратился ко всем мировым парламентам и просит выразить понятное и решительное несогласие с любыми предложениями и инициативами, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах», — гласит заявление сейма на официальном сайте.
Напомним, 10 февраля в Великобритании состоялся международный саммит министров спорта с участием представителей 36 стран. По поступившей в СМИ информации, большинство из посетивших саммит выступили за недопуск россиян и белорусов до Олимпийских игр.
Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.