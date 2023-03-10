Сейм Литвы призвал не допускать россиян на Олимпийские игры в Париже

«Сейм принял резолюцию, в которой обратился ко всем мировым парламентам и просит выразить понятное и решительное несогласие с любыми предложениями и инициативами, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах», — гласит заявление сейма на официальном сайте.