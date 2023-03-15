СМИ: у стадиона "Сатурн" нашли похожий на гранату предмет

Возле спортивного стадиона в Московской области обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, подозрительный предмет был найден вечером 14 марта у стадиона ФК «Сатурн» спустя 20 минут после того, как из спортзала вышла группа детей и взрослых. Увидев гранату, охранник сразу позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию стадиона и эвакуировали людей.