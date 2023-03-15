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1 час назад

SHOT: гранату нашли возле стадиона ФК "Сатурн" в Раменском

Газета.Ru

Возле спортивного стадиона в Московской области обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: у стадиона "Сатурн" нашли похожий на гранату предмет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, подозрительный предмет был найден вечером 14 марта у стадиона ФК «Сатурн» спустя 20 минут после того, как из спортзала вышла группа детей и взрослых. Увидев гранату, охранник сразу позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию стадиона и эвакуировали людей.

Предварительно установлено, что найденная граната — страйкбольный снаряд. Однако точной информации о том, опасен ли предмет, нет: саперы пока не изучили его.

Около спорта,ФК "Сатурн",
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