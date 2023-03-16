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1 час назад

Жена обвиненного в изнасиловании Дани Алвеса написала футболисту открытое письмо

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Жоана Санс, жена защитника сборной Бразилии Дани Алвеса, написала открытое письмо футболисту. 39-летний бразилец в настоящее время находится в испанской тюрьме и обвиняется в изнасиловании.

Жена обвиненного в изнасиловании Алвеса написала ему открытое письмо
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Когда я была ребёнком, я начала вести дневник. Что бы это ни было, это всё равно идёт мне на пользу. Я бы хотела, чтобы строки, написанные в нём, были о любви и счастье, но я последнее время пережила ужасные, самые тяжелые месяцы в моей жизни.

Чувство пустоты и одиночества снова стучится в мою дверь. Тысячи «почему» остаются без ответа. В спутники жизни я выбрала, как мне казалось, идеального человека.

Он всегда был рядом, когда я больше всего нуждалась в нём. Он всегда поддерживал меня во всех начинаниях. Мне невероятно тяжело принять, что этот человек может разбить моё сердце на тысячу осколков. Я думаю, что мне потребуются годы, чтобы вновь обрести душевный покой.

Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что любовь забыта, тот занимается самообманом или сам по настоящему не любил», — приводит слова Санс Marca.

23 января Даниэль Алвес был заключён под стражу в Испании. Полиция обвиняет его в домогательствах в отношении девушки в ночном клубе в Барселоне. По статье, которую инкриминируют 39 летнему футболисту, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что Алвес был заключён под стражу без права внесения залога. Позже мексиканский клуб «Пумас» расторг с ним трудовой договор.

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