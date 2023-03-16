Жена обвиненного в изнасиловании Алвеса написала ему открытое письмо

Он всегда был рядом, когда я больше всего нуждалась в нём. Он всегда поддерживал меня во всех начинаниях. Мне невероятно тяжело принять, что этот человек может разбить моё сердце на тысячу осколков. Я думаю, что мне потребуются годы, чтобы вновь обрести душевный покой.