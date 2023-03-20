Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Лукашенко заявил о готовности принимать международные соревнования самого высокого уровня

ТАСС

Белоруссия готова принимать международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Об этом в понедельник заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Лукашенко: Белоруссия готова принимать международные соревнования самого высокого уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Слава богу, не было бы счастья, так несчастье помогло, мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент отметил, что на эти соревнования следует привлекать и другие страны.

"Соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств. Если из европейцев кто-то захочет или латиноамериканцев - милости просим, мы с россиянами всегда для спортсменов открыты", - добавил белорусский лидер.

Он отметил, что главе Калмыкии, как профессиональному спортсмену будут интересны белорусская спортивная инфраструктура, опыт в подготовке атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи.

Лукашенко обратился к личному опыту Хасикова, который на профессиональном уровне занимался кикбоксингом, является многократным чемпионом мира в этом виде спорта.

"Ваш опыт просто потрясающее значение имеет для нас, белорусов, очень большое значение. Если вы нам поможете, мы вам будем благодарны", - сказал он. При этом заметил, что глава Калмыкии в прошлом месяце лично побывал на "Минск-арене", ледовой площадке "Олимпик-парк" и смог убедиться, что в республике есть все условия для занятий физкультурой и спортом на достойном уровне.

Около спорта,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий