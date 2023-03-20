Лукашенко: Белоруссия готова принимать международные соревнования самого высокого уровня

Белоруссия готова принимать международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Об этом в понедельник заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.
"Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, а также отдельные сборы российских команд. Слава богу, не было бы счастья, так несчастье помогло, мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Президент отметил, что на эти соревнования следует привлекать и другие страны.
"Соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств. Если из европейцев кто-то захочет или латиноамериканцев - милости просим, мы с россиянами всегда для спортсменов открыты", - добавил белорусский лидер.
Он отметил, что главе Калмыкии, как профессиональному спортсмену будут интересны белорусская спортивная инфраструктура, опыт в подготовке атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи.
Лукашенко обратился к личному опыту Хасикова, который на профессиональном уровне занимался кикбоксингом, является многократным чемпионом мира в этом виде спорта.
"Ваш опыт просто потрясающее значение имеет для нас, белорусов, очень большое значение. Если вы нам поможете, мы вам будем благодарны", - сказал он. При этом заметил, что глава Калмыкии в прошлом месяце лично побывал на "Минск-арене", ледовой площадке "Олимпик-парк" и смог убедиться, что в республике есть все условия для занятий физкультурой и спортом на достойном уровне.