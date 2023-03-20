Лукашенко: Белоруссия готова принимать международные соревнования самого высокого уровня

"Ваш опыт просто потрясающее значение имеет для нас, белорусов, очень большое значение. Если вы нам поможете, мы вам будем благодарны", - сказал он. При этом заметил, что глава Калмыкии в прошлом месяце лично побывал на "Минск-арене", ледовой площадке "Олимпик-парк" и смог убедиться, что в республике есть все условия для занятий физкультурой и спортом на достойном уровне.