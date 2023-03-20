Консультативный комитет МОК по правам человека обсудил ситуацию с спортсменами РФ и РБ

Консультативный комитет Международного олимпийского комитета по правам человека провел первое официальное заседание в Лозанне, сообщает пресс служба МОК.

Фото: © Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press © Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press

Повестка была посвящена прогрессу, достигнутому «в реализации стратегических рамок МОК в области прав человека и ее ключевым действиям на 2023 год по сферам ответственности».

Консультативный комитет МОК по правам человека услышал от специального докладчика ООН по культурным правам ее взгляды на положение российских и белорусских спортсменов. Консультативный комитет МОК также обсудил роль организации в защите прав человека, а также конкретные проблемы, связанные с правами спортсменов в олимпийском движении, включая ситуацию в Иране и Афганистане.