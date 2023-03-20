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1 час назад

Первые спортивные игры "Евразиада" пройдут осенью на Иссык-Куле

ТАСС

Спортивные игры "Евразиада" пройдут осень на озере Иссык-Куль в Киргизии. Об этом журналистам в понедельник сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Первые спортивные игры "Евразиада" пройдут осенью на Иссык-Куле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас есть инициатива - "Евразиада". Мы думали начать ее с национальных, фольклорных видов спорта, но к ним уже подключается профессиональный спорт, - сказал он. - Мы рассчитываем уже в этом году провести первые соревнования на Иссык-Куле".

По его словам, в "Евразиаде" примут участие несколько десятков стран со всего мира, в том числе из Сербии, Болгарии.

Бельянинов сообщил, что Ассамблея народов Евразии предложила спортсменам, которые примут участие в соревнованиях, организовать Евразийский профсоюз спортсменов-профессионалов, в рамках которого они сами будут решать свою судьбу, социальную защиту, определять направления.

"Когда говорят, что спорт должен быть вне политики, это должно быть так на самом деле", - подчеркнул генеральный секретарь организации.

Ассамблея народов Евразии - международный союз неправительственных организаций, продвигающий идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Она создана как инструмент общественной дипломатии для повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира.

В понедельник в индийской столице открылись дни Ассамблеи народов Евразии, которые продлятся до 26 марта.

Около спорта,Андрей Бельянинов,
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