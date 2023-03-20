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1 час назад

Божович: в Европе русофобия, они любят только себя и деньги. В России всё намного лучше

Чемпионат.comиещё 3

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался об отношении европейцев к россиянам. По мнению сербского тренера, в Европе царит русофобия, самовлюблённость и любовь к деньгам, а в России ситуация обстоит значительно лучше.

Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят»
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Какое отношение к россиянам в Европе? Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас всё-таки спортивное интервью. Я скажу так: в России всё намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах.

Около спорта,Миодраг Божович,
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