Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят»

«Какое отношение к россиянам в Европе? Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас всё-таки спортивное интервью. Я скажу так: в России всё намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».