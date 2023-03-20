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1 час назад

Шубенков: мы поедем на Олимпиаду, но как-нибудь через одно место

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Пока перспективы достаточно туманны.

Шубенков: мы поедем на Олимпиаду, но как-нибудь через одно место
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал возможное возвращение отечественных спортсменов на международную арену.

«Планировал ли тренироваться в другой стране, где будет больше шансов попасть на Олимпиаду? Нет, никогда. Если отправляться туда, то нужно понимать, к кому, к какому специалисту.

Мечтаю ли об Играх в Париже? Это боль. Сейчас просто пытаюсь все новости держать подальше, иначе с ума сойду. Думаю, мы поедем на Олимпийские игры, но как-нибудь через одно место», — цитирует Шубенкова «Спорт-экспресс».

28 февраля 2022 года МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Ряд организаций лишили россиян возможности выступать на турнирах под своей эгидой. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Около спорта,Томас Бах,Сергей Шубенков,
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