Шубенков: мы поедем на Олимпиаду, но как-нибудь через одно место

Пока перспективы достаточно туманны.
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал возможное возвращение отечественных спортсменов на международную арену.
«Планировал ли тренироваться в другой стране, где будет больше шансов попасть на Олимпиаду? Нет, никогда. Если отправляться туда, то нужно понимать, к кому, к какому специалисту.
Мечтаю ли об Играх в Париже? Это боль. Сейчас просто пытаюсь все новости держать подальше, иначе с ума сойду. Думаю, мы поедем на Олимпийские игры, но как-нибудь через одно место», — цитирует Шубенкова «Спорт-экспресс».
28 февраля 2022 года МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Ряд организаций лишили россиян возможности выступать на турнирах под своей эгидой. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.