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1 час назад

В Чите убили топором футбольного тренера Виктора Егорова

Елена Прошина

Известный российский футболист и тренер Виктор Егоров был убит топором в Чите. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

В Чите зарубили топором футбольного тренера
Фото: 

Уточняется, что Егоров получил несколько ударов топором из-за конфликта, который возник во время совместного распития спиртных напитков с 35-летним местным жителем.

«Подозреваемый нанес несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте», – заявили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.

Подозреваемый в убийстве уже был задержан. Он полностью признал свою вину и рассказал все подробности произошедшего.

Виктор Егоров вошёл в состав футбольного клуба «Локомотив» в 1976 году. За свою жизнь он успел сыграть за «Связист», «Луч», «Ангару» и «Водник». С 1994 года Егоров стал заниматься тренерской деятельностью.

Ранее боец ММА Мухаммадали Саидов умер после травмы, полученной на тренировке.

Около спорта,Виктор Егоров,Локомотив,
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