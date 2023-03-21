В Чите зарубили топором футбольного тренера

Известный российский футболист и тренер Виктор Егоров был убит топором в Чите. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Уточняется, что Егоров получил несколько ударов топором из-за конфликта, который возник во время совместного распития спиртных напитков с 35-летним местным жителем.

«Подозреваемый нанес несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте», – заявили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.

Подозреваемый в убийстве уже был задержан. Он полностью признал свою вину и рассказал все подробности произошедшего.

Виктор Егоров вошёл в состав футбольного клуба «Локомотив» в 1976 году. За свою жизнь он успел сыграть за «Связист», «Луч», «Ангару» и «Водник». С 1994 года Егоров стал заниматься тренерской деятельностью.