Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении

Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Так, Москва и Пекин высоко оценивают позитивные результаты сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах. Они продолжат укреплять взаимодействие в данной сфере, способствуя совместному развитию спорта.

«Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира», — говорится в заявлении.