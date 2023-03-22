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1 час назад

Россия и Китай выступили с заявлением против политизации спорта

Никита Бородкин

Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Россия и Китай выступили против политизации спорта в совместном заявлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Москва и Пекин высоко оценивают позитивные результаты сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах. Они продолжат укреплять взаимодействие в данной сфере, способствуя совместному развитию спорта.

«Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира», — говорится в заявлении.

Россия и Китай поддерживают инициативы Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского совета Азии (ОСА), а также отстаивают «олимпийские ценности» и готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований. Отдельно Пекин приветствует инициативу Москвы о проведении в 2024 году в Казани Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

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