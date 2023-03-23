У Загитовой эвакуировали машину в Москве

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в Москве у неё эвакуировали автомобиль.
«Ситуация – кринж. В какой-то момент всё пошло наперекосяк: у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать на юг Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала север города, а это всё заняло у меня около трёх часов.
Интересный факт — по дороге я успела попасть в аварию на такси», – написала Загитова в своих соцсетях.
Алина Загитова летом 2019 года объявила о приостановке карьеры фигуристки. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призёром тех Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019), а также победительницей финала Гран-при (2017).