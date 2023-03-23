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24 минуты назад

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой эвакуировали машину в Москве

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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что в Москве у неё эвакуировали автомобиль.

У Загитовой эвакуировали машину в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация – кринж. В какой-то момент всё пошло наперекосяк: у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать на юг Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала север города, а это всё заняло у меня около трёх часов.

Интересный факт — по дороге я успела попасть в аварию на такси», – написала Загитова в своих соцсетях.

Алина Загитова летом 2019 года объявила о приостановке карьеры фигуристки. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призёром тех Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019), а также победительницей финала Гран-при (2017).

Около спорта,Алина Загитова,
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