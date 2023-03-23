Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах

Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта и заявил, что не разделяет мнение о «коллективной вине» спортсменов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее исполком МОК призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на международные состязания под нейтральным флагом. По словам Баха, Олимпийские игры должны быть нейтральными, неполитизированными, поэтому МОК может дать рекомендацию не использовать символ Z, а также не выражать активную поддержку боевых действий на Украине.

Итоги консультаций по статусу спортсменов из России и Белоруссии будут подведены уже 28 марта. По словам главы организации, к этому моменту будут названы критерии отбора спортсменов, имеющих отношения к ВС РФ и различным военным организациям.

Ранее Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступила против возвращения россиян на международные состязания. При этом Олимпийская конфедерация ФРГ также против любого бойкотирования Олимпийских игр-2024, если в них будут участвовать россияне и белорусы.