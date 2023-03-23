Хохлов не получил денежную компенсацию за удаление своего аккаунта в соцсети

«Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое. Получил ли я моральную компенсацию? Моральную — да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».