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1 час назад

Хохлов признался, что не получил денежную компенсацию за удаление своего аккаунта в соцсети

Спорт день за днем

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о том, что не получил моральную компенсацию в районе 65 миллионов рублей от компании Meta*.

Хохлов не получил денежную компенсацию за удаление своего аккаунта в соцсети
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Facebook* забанил аккаунт Хохлова за то, что его никнейм, в котором была фамилия, «носит оскорбительный характер». 18 октября 2022 года Солнцевский районный суд Москвы обязал компанию разблокировать аккаунт Хохлова и упоминания о нем, а также выплатить моральную компенсацию.

«Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое. Получил ли я моральную компенсацию? Моральную — да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

4 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал Facebook* за дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов. 21 марта Тверской районный суд признал организацию Meta* экстремистской

*Деятельность Meta (соцсети Instagram Facebook,) запрещена в России как экстремистская.

Около спорта,Дмитрий Хохлов,Роскомнадзор,
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