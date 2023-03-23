Хохлов не получил денежную компенсацию за удаление своего аккаунта в соцсети

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о том, что не получил моральную компенсацию в районе 65 миллионов рублей от компании Meta*.
Facebook* забанил аккаунт Хохлова за то, что его никнейм, в котором была фамилия, «носит оскорбительный характер». 18 октября 2022 года Солнцевский районный суд Москвы обязал компанию разблокировать аккаунт Хохлова и упоминания о нем, а также выплатить моральную компенсацию.
«Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое. Получил ли я моральную компенсацию? Моральную — да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
4 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал Facebook* за дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов. 21 марта Тверской районный суд признал организацию Meta* экстремистской
*Деятельность Meta (соцсети Instagram Facebook,) запрещена в России как экстремистская.