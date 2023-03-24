Минспорт закрыл доступ к спискам сборных команд России

Минспорт в целях безопасности закрыл доступ к спискам сборных команд России
Министерство спорта РФ убрало из открытого доступа на своем официальном сайте списки кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минспорта, это было сделано из соображений информационной безопасности.
"Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России", - говорится в сообщении.
До середины марта доступ к спискам кандидатов в сборные команды России был открытым, а сами списки периодически обновлялись.