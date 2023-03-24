Минспорт закрыл доступ к спискам сборных команд России

Министерство спорта РФ убрало из открытого доступа на своем официальном сайте списки кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта. Как сообщает в пятницу пресс-служба Минспорта, это было сделано из соображений информационной безопасности.