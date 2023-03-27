"На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Все выступавшие согласились с тем, что исключение российских спортсменов из спорта поднимает важные вопросы. Представители всех ассоциаций глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить в качестве нейтральных атлетов — без гимна, флага и национальной символики", - написала Ксантаки.