Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки в своих соцсетях рассказала об обсуждении с иностранными спортсменами возвращения россиян на международные турниры.
"На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Все выступавшие согласились с тем, что исключение российских спортсменов из спорта поднимает важные вопросы. Представители всех ассоциаций глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить в качестве нейтральных атлетов — без гимна, флага и национальной символики", - написала Ксантаки.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян. В МОК обещали обсудить 28 марта допуск россиян.
Напомним, что глава МОК Томас Бах выступил против принципа "коллективной вины" российских атлетов, однако отметил, что организация запрещает демонстрацию поддержки СВО.
Ранее украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева сообщила о запрете Международной федерации фехтования провести политическую акцию на Кубке мира.