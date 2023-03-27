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1 час назад

В ООН заявили, что многие иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян

Газета.Ruиещё 2

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки в своих соцсетях рассказала об обсуждении с иностранными спортсменами возвращения россиян на международные турниры.

"На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Все выступавшие согласились с тем, что исключение российских спортсменов из спорта поднимает важные вопросы. Представители всех ассоциаций глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить в качестве нейтральных атлетов — без гимна, флага и национальной символики", - написала Ксантаки.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян. В МОК обещали обсудить 28 марта допуск россиян.

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Напомним, что глава МОК Томас Бах выступил против принципа "коллективной вины" российских атлетов, однако отметил, что организация запрещает демонстрацию поддержки СВО.

Ранее украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева сообщила о запрете Международной федерации фехтования провести политическую акцию на Кубке мира.

Около спорта,Видео,Томас Бах,ООН,
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