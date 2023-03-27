Вик Уайлд рассказал об отношении к русским на Западе

– Нельзя обобщать. Для меня лучшие перспективы были в России. Это было настоящей привилегией – оказаться здесь перед домашней Олимпиадой. И сейчас я связываю свои планы с этой страной.



Если мы говорим о еде, инфраструктуре, тачках, развлечениях, университетах, возможностях профессионального роста – да, Америка высоко. Но наивно думать, что если ты переедешь в США – у тебя сразу же улучшится уровень жизни. Я нашел себя в России. Кто-то может сделать это в другой стране.



Просто задумайся: в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры! Таких мест в мире много. Это я к тому, что США – очень комфортная страна, но только ей все не ограничивается.