Бах: спортсмены, носившие символику СВО, не будут допущены к международным стартам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне назвал критерии, которые организация будет учитывать при допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

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«При рассмотрении вопроса допуска российских спортсменов будет учтено участие атлета в митингах, демонстрация символики, в том числе «Z», публичные высказывания», — заявил Бах.

Напомним, ранее сегодня Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.