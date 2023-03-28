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14 минут назад

Бах: спортсмены, носившие символику СВО, не будут допущены к международным стартам

Чемпионат.comиещё 6

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне назвал критерии, которые организация будет учитывать при допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Бах: спортсмены, носившие символику СВО, не будут допущены к международным стартам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«При рассмотрении вопроса допуска российских спортсменов будет учтено участие атлета в митингах, демонстрация символики, в том числе «Z», публичные высказывания», — заявил Бах.

Напомним, ранее сегодня Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Также Бах назвал ряд условий для допуска спортсменов из обеих стран к международным стартам.

Около спорта,Томас Бах,
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