"Флаги Российской Федерации и Белоруссии (современные или исторические) не могут быть показаны на любом официальном мероприятии или аренах, которые контролируются международными федерациями и/или организаторами соревнования. В случае, когда необходимо обозначить символику индивидуальных нейтральных атлетов (например, по телевидению, во время награждений), необходимо использовать нейтральный флаг. Международные федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете приносить символику, ассоциирующиеся с Россией или Белоруссией", - говорится в заявлении МОК.