Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
25 минут назад

МОК запретил болельщикам допуск на стадионы с российской и белорусской символикой

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию флагов России и Белоруссии на соревнованиях или мероприятиях, проходящих под эгидой международных федераций. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МОК.

"Флаги Российской Федерации и Белоруссии (современные или исторические) не могут быть показаны на любом официальном мероприятии или аренах, которые контролируются международными федерациями и/или организаторами соревнования. В случае, когда необходимо обозначить символику индивидуальных нейтральных атлетов (например, по телевидению, во время награждений), необходимо использовать нейтральный флаг. Международные федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете приносить символику, ассоциирующиеся с Россией или Белоруссией", - говорится в заявлении МОК.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

Российские спортсмены в нейтральном статусе выступают на международных соревнованиях по шахматам (за исключением командных турниров) и теннису. В начале марта Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса вернула россиян на международные турниры с флагом и гимном страны.

Около спорта,Станислав Поздняков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий