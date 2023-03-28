Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию флагов России и Белоруссии на соревнованиях или мероприятиях, проходящих под эгидой международных федераций. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МОК.
"Флаги Российской Федерации и Белоруссии (современные или исторические) не могут быть показаны на любом официальном мероприятии или аренах, которые контролируются международными федерациями и/или организаторами соревнования. В случае, когда необходимо обозначить символику индивидуальных нейтральных атлетов (например, по телевидению, во время награждений), необходимо использовать нейтральный флаг. Международные федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете приносить символику, ассоциирующиеся с Россией или Белоруссией", - говорится в заявлении МОК.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.
Российские спортсмены в нейтральном статусе выступают на международных соревнованиях по шахматам (за исключением командных турниров) и теннису. В начале марта Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса вернула россиян на международные турниры с флагом и гимном страны.