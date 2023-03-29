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1 час назад

В Кремле высказались о последних рекомендациях МОК

Газета.Ruиещё 10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после последних заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал, что интересы российских спортсменов будут и дальше отстаиваться.

Песков прокомментировал новые требования МОК к российским спортсменам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы будем и дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом для защиты интересов наших спортсменов.

Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России. Он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы, как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым», — передает слова Пескова «Интерфакс».

28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Напомним, что в начале 2022 года МОК рекомендовал всем спортивным международным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований.

Около спорта,Дмитрий Песков,
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