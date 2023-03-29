Песков прокомментировал новые требования МОК к российским спортсменам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после последних заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал, что интересы российских спортсменов будут и дальше отстаиваться.

«Мы будем и дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом для защиты интересов наших спортсменов.



Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России. Он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы, как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым», — передает слова Пескова «Интерфакс».

28 марта в Швейцарии прошел первый день заседания исполкома МОК, на котором обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.