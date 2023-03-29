МОК ужесточил критерии допуска российских спортсменов. Что это значит

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, уже в январе этого года организация выступила с новой рекомендацией, предложив допустить до международных турниров в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.

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Во вторник исполком МОК обновил рекомендации по допуску россиян и белорусов к стартам на мировой арене. По мнению организации, запрет на национальную символику теперь должен распространяться даже на социальные сети спортсменов. Им разрешается выступать только в нейтральном статусе — без флага, гимна, причем только в индивидуальных дисциплинах, что исключает допуск к командным соревнованиям. Вновь заявлено о недопустимости публичных высказываний в поддержку боевых действий на Украине. Из нового — спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

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Что за рекомендации?

Решение исполкома МОК носит рекомендательный характер, однако почти для всех международных спортивных федераций оно де-факто является обязательным к исполнению — слишком велика их финансовая зависимость от владельца прав на Олимпиаду.

Практически никто не пошел наперекор МОК после выхода первых рекомендаций в связи с началом военной спецоперации на Украине. Вплоть до декабря организация настаивала на том, что россиян и белорусов нельзя допускать до участия в международных стартах. Такую рекомендацию МОК называл "защитной мерой", которая была призвана защитить олимпийское движение от влияния политиков. Вместе с тем в отношении России и Белоруссии были введены санкции — их спортсменов было рекомендовано лишить национальной идентичности, их самих — права проводить международные соревнования, их чиновников — права присутствовать на этих турнирах.

Распространяется ли решение на Олимпиаду?

Нет, вопрос допуска россиян и белорусов до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже и зимней Олимпиаде 2026 года в Италии остается открытым. Нынешнее решение показывает, что МОК продолжает искать пути их участия в Играх, однако ответственность за формирование критериев допуска он перекладывает на международные федерации. МОК рекомендовал им создать специальные комиссии, которые будут давать оценку действиям спортсменов, если те участвовали в митинг-концертах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали боевые действия.

Вместе с тем МОК оставляет за собой право принять решение по допуску на Олимпиаду того или иного спортсмена из России или Белоруссии даже в том случае, если он квалифицируется на Игры. При этом от международных федераций МОК требует, чтобы они на своих соревнованиях не допускали появления болельщиков с флагами России и Белоруссии и другой национальной атрибутикой, которая ассоциируется с этими странами. Нельзя петь гимны стран и их национальные песни.

Кто поедет в Париж?

Сейчас ответить на этот вопрос сложно. Многое будет зависеть от того, как международные федерации будут интерпретировать рекомендации. В случае их полного соблюдения шанса выступить на Олимпиаде в Париже лишаются представители командных видов спорта — баскетболисты, ватерполисты, волейболисты, гандболисты. Не очень понятно, попадают ли под ограничение, к примеру, групповые упражнения у синхронисток или командный турнир у лучников.

Важным является фактор выступления спортсмена за силовые ведомства или вооруженные силы. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, что к таким атлетам можно отнести спортсменов, которые выступают за общества ЦСКА и "Динамо". "Как спортсмен плохо представляю, если бы два спортсмена жили в одной комнате на Играх в Токио, а один из них не может участвовать из-за того, что представляет ЦСКА, это абсолютный нонсенс", — отметил Поздняков.

Стоит отметить, что на предыдущей Олимпиаде в Токио больше половины призовых мест (всего россияне завоевали 71 медаль) заняли представители как раз этих обществ.

Реакция в России

Новые рекомендации в России были жестко встречены спортивными руководителями.

"Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия, — сказал министр спорта России Олег Матыцин. — Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права".



"Озвученные параметры абсолютно неприемлемы, — сказал Поздняков. — Нейтральный статус — нарушение прав человека, на что обращал внимание специалист из ООН. Считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными".



Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что действия МОК направлены на раскол в российском спорте. "Тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования? Если кто-то поедет, а другие спортсмены останутся без Игр — это самый настоящий раскол и противопоставление одних другим", — отметила она.



Раскритиковал решение МОК и двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. "Понятно, что беспредел продолжается. Военные могут ездить и путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое? В Германии есть спортсмены, которые принадлежат МВД, и спорт там в ведении Министерства внутренних дел, и [глава МОК немец] Томас Бах знает об этом как никто", — сказал он.

Позиция эксперта ООН

В декабре прошлого года МОК отменил "защитные меры" в отношении Азиатского региона, что открыло некоторым российским и белорусским спортсменам дорогу к квалификационным соревнованиям на Игры в Париже. Пока такой возможностью никто не воспользовался, однако не исключено, что после появления новых критериев МОК ускорит процесс допуска спортсменов к азиатским соревнованиям, — они уже получили приглашение выступить на Азиатских играх ближайшей осенью.

Решение открыть дорогу россиянам и белорусам на международные старты МОК оправдывал позицией экспертов ООН. В частности, в феврале специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки назвала прошлогодние рекомендации МОК по допуску российских спортсменов прямой дискриминацией по национальному признаку. Она же на этой неделе заявила, что не видит смысла в отстранении спортсменов, связанных с вооруженными силами.