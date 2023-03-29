Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске россиян на соревнования

Польша не будет выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Российских спортсменов нет на спортивных соревнованиях в Польше. Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся», — сказал Моравецкий.

Напомним, что во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований россиян, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Также организация предлагает сохранить ограничения для спортсменов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.