$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске россиян на соревнования

Никита Бородкин

Польша не будет выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске россиян на соревнования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российских спортсменов нет на спортивных соревнованиях в Польше. Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся», — сказал Моравецкий.

Напомним, что во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований россиян, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. Также организация предлагает сохранить ограничения для спортсменов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Отдельно исполнительный комитет МОК принял решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Около спорта,Матеуш Моравецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий