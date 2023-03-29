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28 минут назад

В Крыму предложили создать новый Международный олимпийский комитет

Lenta.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов на фоне рекомендаций о недопуске к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружениями силами России, предложил создать новый Международный олимпийский комитет (МОК) со штабом в нейтральной стране. Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму предложили создать новый Международный олимпийский комитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Константинова, спортивные состязания нужно устраивать с теми, кто «готов состязаться спортивно, не политически».

«Может быть, и настало то историческое время для создания нового олимпийского комитета, нового олимпийского движения со штаб-квартирой в нейтральной стране», — заявил он.

Константинов считает, что нынешний МОК погряз в политике и довел до абсурда требования к россиянам, превратившись в «подразделение для продвижения интересов США». Он сомневается, что России стоит сотрудничать с организацией, которая унижает представляющих ее спортсменов.

Накануне МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя решение МОК, назвал его антигуманным и дискриминационным. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает против вмешательства политики в спорт, и призвал все международные федерации придерживаться аналогичной позиции.

Около спорта,Олег Матыцин,Владимир Константинов,
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