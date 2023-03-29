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29 минут назад

Украина осудила рекомендации МОК по допуску россиян

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В Министерстве молодёжи и спорта Украины раскритиковали рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских атлетов на международные соревнования.

«Мы осуждаем частичное изменение позиции МОК в отношении допуска россиян и белорусов на международные старты.

Нам жаль, что МОК использует обеспокоенность по поводу недискриминации только на основании гражданства атлетов как повод, чтобы кардинально изменить свою прошлую аргументированную позицию», — сказано на сайте министерства.

28 марта МОК посоветовал спортивным федерациям рассмотреть вариант с допуском атлетов из России на международные старты в нейтральном статусе. Пока что речь идёт только об индивидуальных дисциплинах.

МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов. Олимпиада во Франции должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Около спорта,Видео,Вадим Гутцайт,
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