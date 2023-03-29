Украина осудила рекомендации МОК по допуску россиян

«Мы осуждаем частичное изменение позиции МОК в отношении допуска россиян и белорусов на международные старты.



Нам жаль, что МОК использует обеспокоенность по поводу недискриминации только на основании гражданства атлетов как повод, чтобы кардинально изменить свою прошлую аргументированную позицию», — сказано на сайте министерства.