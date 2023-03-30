Бах: Азия и Африка готовы позволить россиянам выступать под своим флагом

Национальные олимпийские комитеты ряда стран Азии и Африки выразили готовность позволить российским спортсменам выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Об этом заявил сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бак, пишет РИА Новости Спорт.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. При этом в МОК предложили сохранить ограничения для российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

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Польша уже заявила, что потребует от российских спортсменов публично осудить специальную военную операцию на Украине для участия в Европейских играх. Также министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук заявил, что Польша собирается шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них россиян.

Сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал правительства прекратить решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах.

«Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем. Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах», - подчеркнул он.

Бах также обратил внимание на то, что национальные олимпийские комитеты ряда азиатских и африканских стран заявили о том, что готовы позволить российским спортсменам выступать под своим флагом.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», - пояснил Бах.

При этом он обратил внимание на то, что рекомендации вызвали недовольство и в России, и на Украине.