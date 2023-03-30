Бах: Азия и Африка готовы позволить россиянам выступать под своим флагом

Национальные олимпийские комитеты ряда стран Азии и Африки выразили готовность позволить российским спортсменам выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Об этом заявил сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бак, пишет РИА Новости Спорт.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать до соревнований россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции. При этом в МОК предложили сохранить ограничения для российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.
Польша уже заявила, что потребует от российских спортсменов публично осудить специальную военную операцию на Украине для участия в Европейских играх. Также министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук заявил, что Польша собирается шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них россиян.
Сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал правительства прекратить решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах.
«Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем. Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах», - подчеркнул он.
Бах также обратил внимание на то, что национальные олимпийские комитеты ряда азиатских и африканских стран заявили о том, что готовы позволить российским спортсменам выступать под своим флагом.
«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», - пояснил Бах.
При этом он обратил внимание на то, что рекомендации вызвали недовольство и в России, и на Украине.
«С другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте», - уверен глава МОК.