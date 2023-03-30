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1 час назад

Юрий Куклачёв сделал заявление из-за видео, где Хасбик дёргает кошку за ухо

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Известный советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв прокомментировал резонансное видео с участием российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. На нём блогер дёргает за ухо свою кошку.

Юрий Куклачёв сделал заявление из-за видео, где Хасбик дёргает кошку за ухо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне жалко этих людей, потому что они уже то ли от сытости, то ли от внимания, то ли от бессердечия не понимают, что творят. Он большую ошибку делает, теряет людей, потому что много молодёжи, которые любят животных, и в общем-то это пропаганда насилия. Если ты что-то и сделал, за ухо – всё, значит, контакт прекращается навсегда. Всё. Ты для неё враг, и она начнёт ему сейчас метить в ботинки, гадить начнёт. Злых людей кошки терпеть не могут. Посоветовать… изменить себя. Исправить невозможно. Если ты с кошкой что-то сделал, это обида на всю жизнь. Кошка считает, что ты предатель», —сказал Куклачёв в телеграм-канале Mash.

Сам Хасбик после общественного резонанса вокруг видеозаписи заявил, что кошку любит, а иначе не держал бы её дома.

Около спорта,Юрий Куклачев,
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