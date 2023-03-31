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2 часа назад

Футболист протаранил на машине здание спортзала в Бельгии

Алиса Селезнёва

Полузащитник клуба высшего дивизиона чемпионата Бельгии «Ауд-Хеверле Левен» Софьян Кьюин не справился с управлением и его машина на большой скорости врезалась в здание спортзала. Спортсмен остался жив, пишет газета La Dernière Heure and Les Sports.

По данным издания, очевидцы аварии утверждают, что Софьян Кьюин превысил предельно допустимую скорость в 90 км/ч. По их словам, его автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч.

Подъехав к кольцевой развязке, футболист не справился с управлением, ударился об ограждение и вылетел за пределы дороги, врезавшись в здание.

Жертв и пострадавших в спортзале не было. Сам спортсмен доставлен в больницу с переломами, его жизнь вне опасности.

Ранее в результате ДТП погибла четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова. Автокатастрофа произошла во Владимире. Машина, в которой ехала спортсменка, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым авобусом. Жертвами ДТП стали два человека, в том числе и водитель, еще 10 пассажиров пострадали.

Около спорта,Видео,Евгений Степанов,
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