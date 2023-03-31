Бегуну-ампутанту Оскару Писториусу отказали в УДО

Паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу, отбывающему наказание за убийство своей девушки, южноафриканский суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что за убийство Ривы Стенкамп спортсмен был осужден на 13 лет и 5 месяцев. Первоначально его приговорили к 5 годам лишения свободы, затем, после обращений родителей девушки и протестов прокуратуры, срок был значительно увеличен.

Согласно законодательству ЮАР, после отбытия половины срока он получил право направить ходатайство в суд об УДО.

Источник пояснил, что дело бегуна-ампутанта рассматривалось на совете по УДО. Юристы рассмотрели все обстоятельства дела и приняли решение об отказе в удовлетворении просьбы спортсмена.