Фристайлист Набиулин ответил на обвинения в избиении Добровой

Фристайлист Артём Набиулин, серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу, рассказал, что их с серебряной медалисткой Кубка Европы Марией Добровой избили в Сочи неизвестные хулиганы. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о конфликте Набиулина с Добровой, во время которого спортсмен якобы избил свою девушку.

Фристайлист подчеркнул, что данные о том, что он ударил Марию, не соответствуют действительности. Он добавил, что попытается выяснить, кто распустил слухи о драке между ними.

Набиулин пояснил, что потасовка действительно была. Но не между молодыми людьми, а с другой парой.

«Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали», - уточнил спортсмен.

По его словам, конфликт начался после того, как он подошел к пьяным мужчине и женщине и попросил у них сигарету. Просьба вызвала у них агрессию, сначала словесную, а затем и физическую.

Артем заметил, что в результате инцидента у Марии на голове осталась ссадина, после того, как женщина ударила ее по голове бутылкой, а у него «разбито все лицо».