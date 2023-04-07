Глава Федерации фристайла прокомментировал инцидент с Добровой

«Документальных подтверждений федерация на сегодняшний день не имеет. Откуда пошла эта информация, мы не понимаем, я об этом узнал тоже из прессы. Артем сегодня вообще не в сборной команде, он — региональный спортсмен. Мария Доброва на централизованной подготовке в сборной команде не находится. В любом случае, мы разберемся. Мы всегда основываемся только на фактах и на подтвержденных документально обстоятельствах. А как это оказалось в прессе, мы не понимаем. Нас настораживает, когда такая информация появляется. Сейчас мы разбираемся с этим», — сказал Курашов «Газете.Ru».