Глава Федерации фристайла прокомментировал инцидент с Добровой

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал инцидент с фристайлисткой Марией Добровой. Он выразил недоумение тем, каким образом в СМИ появилась эта информация, добавив, что сам узнал о случившемся из прессы. Курашов подчеркнул, что ФФР проводит разбирательство, чтобы установить все обстоятельства.
«Документальных подтверждений федерация на сегодняшний день не имеет. Откуда пошла эта информация, мы не понимаем, я об этом узнал тоже из прессы. Артем сегодня вообще не в сборной команде, он — региональный спортсмен. Мария Доброва на централизованной подготовке в сборной команде не находится. В любом случае, мы разберемся. Мы всегда основываемся только на фактах и на подтвержденных документально обстоятельствах. А как это оказалось в прессе, мы не понимаем. Нас настораживает, когда такая информация появляется. Сейчас мы разбираемся с этим», — сказал Курашов «Газете.Ru».
Сперва в СМИ появилась информация, что Доброву избил еще один спортсмен — Артем Набиулин, при этом и он, и Мария находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Работники отеля вызвали полицию и «скорую», и фристайлистка якобы была доставлена в больницу с сильной травмой переносицы.
Позже стало известно, что у Добровой и ее парня Набиулина возникла ссора с неизвестными им мужчиной и его спутницей.