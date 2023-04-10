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Глава МВД ФРГ предупредила об отказе в выдаче виз спортсменам из России

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Власти Германии откажут в выдаче виз для спортсменов из России, если Международный олимпийский комитет (МОК) решится на их допуск до соревнований. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер, которая курирует вопросы спорта, передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По ее словам, государства, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, «не бессильны». Фезер отметила, что они «могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать».

Политик подчеркнула, что власти смогут определять состав участников, если в ФРГ будут проводиться соревнования. При этом она заявила, что выступает против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием российских граждан. Фезер отметила, что это бы нанесло ущерб атлетам из Германии, которые «стремятся достигнуть спортивных целей».

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В конце прошлого месяца от Международного олимпийского комитета (МОК) поступила рекомендация по допуску к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, которые не поддерживают проведение специальной военной операции. Вместе с тем МОК счел необходимым отстранить от участия в турнирах атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

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