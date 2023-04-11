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Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые заполнят отказную декларацию

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что от российских спортсменов попросят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям. Как сообщает «Матч ТВ», она уверена, что подавляющее большинство атлетов не станут подписывать документ и выступать без национальной символики.

«Если же кто-то это сделает, то для меня он будет предателем и не получит никакой помощи», — добавила Вяльбе.

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем, до чемпионатов не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран.

Вяльбе рассказала о последствиях выступления россиян под нейтральным флагом

Ранее Вяльбе заявляла, что участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна в нынешних условиях недопустимо. По ее мнению, отказ от триколора вызовет ненависть и негодование со стороны болельщиков.

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