Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что от российских спортсменов попросят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям. Как сообщает «Матч ТВ», она уверена, что подавляющее большинство атлетов не станут подписывать документ и выступать без национальной символики.

«Если же кто-то это сделает, то для меня он будет предателем и не получит никакой помощи», — добавила Вяльбе.

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем, до чемпионатов не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран.