Жена Месси впустила в дом простоявшего 10 часов перед домом фаната

Болельщик Лионеля Месси провел 10 часов у дома своего кумира в Париже, прежде чем ему удалось попасть в его резиденцию. В дом фаната впустила жена футболиста. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Хуана Полкана, он пытался найти адрес Лео в интернете, но не смог ничего обнаружить. В итоге он получил информацию от парикмахера, который ранее обслуживал Месси на дому. Однако тот знал только район.

После долгого ожидания у дома, охранник футболиста пригрозил вызвать полицию, если Полкан не уйдет. Однако в дело вмешалась жена спортсмена Антонелла Рокуццо и позвала его в дом.

«Первое, что я увидел, это стоящий передо мной в тапочках Месси, и он говорит нам "привет"», — рассказал Хуан.