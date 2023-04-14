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31 минуту назад

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Sports.ru

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами.

Соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси», – сказано в приказе.

В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.

Около спорта,Жан Беленюк,Верховная Рада,
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