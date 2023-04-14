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1 час назад

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами

Мария Иванова

Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Указ опубликован на сайте Министерства молодежи и спорта страны.

Указ запрещает официальным делегациям национальных сборных Украины принимать участие в международных соревнованиях, на которые допущены спортсмены из России и Белоруссии.

В документе подчеркивается, что это касается как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, а также распространяется на паралимпийцев.

В Минспорта рекомендовали всем украинским спортивным федерациям вести «мониторинг возможного участия спортсменов из России и Белоруссии» в международных соревнованиях и «своевременно информировать министерство о выявлении таких фактов».

Также указ обязывает профильные органы отзывать официальные делегации с турниров, где соревнуются российские и белорусские спортсмены (если чиновники заранее не знали об этом и уже отправили туда украинских атлетов).

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили допустить россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна), если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

При этом к командным соревнованиям россиян допускать не рекомендуется (то есть хоккейные и футбольные команды РФ не смогут участвовать в международных турнирах).

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