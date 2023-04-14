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Роднина прокомментировала отказ Украины соревноваться с россиянами

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала введение Министерством спорта Украины запрета для атлетов соревноваться с россиянами «проблемой украинцев», а не России, передает Sport24.

Роднина прокомментировала отказ Украины соревноваться с россиянами
© globallookpress.com

По ее словам, страна лишает своих спортсменов «хорошей конкуренции с россиянами». Она заявила, что на украинских спортсменов постоянно оказывают давление в политических целях. В этой связи их «жаль», подчеркнула Роднина.

Она также отметила, что Украина может «жаловаться» на Россию «сколько угодно», однако эти претензии скоро никто не будет воспринимать.

«Кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели», — подчеркнула Роднина.

В прошлом году Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

В конце прошлого месяца от МОК поступила рекомендация по допуску к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, которые не поддерживают проведение специальной военной операции. Вместе с тем МОК счел необходимым отстранить от участия в турнирах атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

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