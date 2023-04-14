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53 минуты назад

Журова прокомментировала запрет Украины соревноваться с российскими спортсменами

Лера Букина

Решение Минспорта Украины запретить атлетам страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами не обернется ничем хорошим. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, передает «Спорт-Экспресс».

Журова прокомментировала запрет Украины соревноваться с российскими спортсменами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Каждая страна может реагировать как хочет. Этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения», — заявила она, добавив, что Украина захотела «сама пройти этот путь».

Сегодня Министерство молодежи и спорта Украины проинформировало о введении запрета для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Так, если требования нарушат, спортивные федерации будут лишены статуса национальных.

Депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала введение Министерством спорта Украины запрета для атлетов соревноваться с россиянами «проблемой украинцев», а не России. По ее словам, страна лишает своих спортсменов «хорошей конкуренции с россиянами». Она заявила, что на украинских спортсменов постоянно оказывают давление в политических целях.

Около спорта,Ирина Роднина,Светлана Журова,Госдума,
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