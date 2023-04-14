Журова прокомментировала запрет Украины соревноваться с российскими спортсменами

«Каждая страна может реагировать как хочет. Этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения», — заявила она, добавив, что Украина захотела «сама пройти этот путь».