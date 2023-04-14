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Тарасова: у нас одна мечта, чтобы россиян вернули на соревнования

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что украинское правительство запретило своим спортсменам заявляться на турниры, в которых участвуют россияне.

Тарасова прокомментировала запрет спортсменам Украины выступать на турнирах с россиянами
© betassist.ru

«Нам какое до этого дело. У нас одна мечта, чтобы россиян вернули на соревнования. Остальное нас не волнует!» — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

14 апреля украинское правительство опубликовало приказ, который запрещает атлетам выступать на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго в интервью радио France Info предложила российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в команде беженцев, а не в качестве нейтральных атлетов, как было на предыдущих Играх. При этом Идальго ещё 26 января поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом.

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