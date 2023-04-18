Фетисов: «Спросил бы у Горбачева, зачем он мою страну развалил?»

Двукратный олимпийский чемпион, известный политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что ему было бы интересно задать несколько вопросов бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, хотя такой возможности уже не представится.

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20 апреля Фетисову исполняется 65 лет.

Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года.

— В вашей телепередаче «Фетисов» наряду с ток шоу прекрасно «заходят» интервью один на один. Если пофантазировать — какого гостя вы хотели бы пригласить к себе, чтобы поговорить по душам? Даже если выбирать из тех, кто уже ушел из жизни.

— Хотел бы побеседовать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы с ним однажды пересекались. Было бы интересно с ним вновь пообщаться. Помню, он меня увидел, подошел: «Слава, вот меня сейчас корреспонденты мучили. Но вы же в Советском союзе счастливо жили? Вы же всех побеждали. А они меня ругают…»

«Да, — говорю, — нормально жили. А вы зачем мою страну развалили?»