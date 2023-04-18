Фетисов: «Спросил бы у Горбачева, зачем он мою страну развалил?»

Двукратный олимпийский чемпион, известный политик и общественный деятель Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что ему было бы интересно задать несколько вопросов бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, хотя такой возможности уже не представится.
20 апреля Фетисову исполняется 65 лет.
Горбачев ушел из жизни 30 августа 2022 года.
— В вашей телепередаче «Фетисов» наряду с ток шоу прекрасно «заходят» интервью один на один. Если пофантазировать — какого гостя вы хотели бы пригласить к себе, чтобы поговорить по душам? Даже если выбирать из тех, кто уже ушел из жизни.
— Хотел бы побеседовать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы с ним однажды пересекались. Было бы интересно с ним вновь пообщаться. Помню, он меня увидел, подошел: «Слава, вот меня сейчас корреспонденты мучили. Но вы же в Советском союзе счастливо жили? Вы же всех побеждали. А они меня ругают…»
«Да, — говорю, — нормально жили. А вы зачем мою страну развалили?»
Горбачев голову опустил и пошел к выходу. Интересно было бы с ним поспорить, поговорить о том, что произошло тогда, — сказал Фетисов «Матч ТВ».