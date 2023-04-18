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1 час назад

«Дура непроходимая»: Тарасова прокомментировала слова Баюл о россиянах

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв олимпийской чемпионки в одиночном катании Оксаны Баюл не пускать на Олимпийские игры-2024 спортсменов из России. Об этом сообщает «Матч.ТВ».

В ответ на заявление Баюл Тарасова назвала спортсменку «непроходимой дурой».

«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», – сказала Тарасова.

Ранее Оксана Баюл выступила с обращением к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором призвала не допускать до Олимпийских игр в Париже российских спортсменов.

«Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам», – заявила она.

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