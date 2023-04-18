Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв олимпийской чемпионки в одиночном катании Оксаны Баюл не пускать на Олимпийские игры-2024 спортсменов из России. Об этом сообщает «Матч.ТВ».