США запретили школам допускать трансгендеров к женским соревнованиям

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий школам допускать сменивших пол мужчин к участию в женских соревнованиях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, за инициативу проголосовали 219 конгрессменов, против высказались 203. На этот законопроект ранее уже пообещал наложить вето президент США Джо Байден.

«Законопроект запрещает школьным спортивным программам допускать лиц, чей биологический пол при рождении был мужским, к участию в программах, предназначенных для женщин или девочек», — говорится в пояснении к документу.